Mikel Arteta'dan olay Mourinho cevabı!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Jamie Carragher'ın kendisini Jose Mourinho'ya benzetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mikel Arteta'dan olay Mourinho cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2024 22:44
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Jamie Carragher'ın kendisini Jose Mourinho'ya benzetmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Jamie Carragher, "Mikel Arteta, yavaş yavaş Mourinho tipi bir teknik direktöre dönüşüyor" açıklamasını yapmıştı.

"ELBETTE, BU DOĞRU"

Mikel Arteta, Carragher'ın bu sözlerinin sorulması üzerine, "Elbette, bu doğru. Jose Mourinho'yu 15 yaşımdan beri tanıyorum. Barcelona'da antrenörlüğümü yapmıştı. 26 ya da 28 kupası var. O bir kazanan." açıklamasını yaptı.

"HAYRAN OLUNACAK BİRİ"

Portekizli teknik adamla ilgili açıklamalarına devam eden İspanyol çalıştırıcı, "Farklı ülkelerde kazanması, kulüpleri dönüştürmesi... Jose Mourinho gerçekten hayran olunacak biri." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery