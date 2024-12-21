Mikautadze attı, Lyon kupada turladı!

Fransa Kupası son 64 turu maçında Lyon, deplasmanda Aulnoye'yi 2-1 mağlup etti.

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Mikautadze attı, Lyon kupada turladı!
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21 Aralık 2024 21:58
Fransa Kupası son 64 turu maçında Lyon, deplasmanda Aulnoye ile karşılaştı. Stade du Hainaut'ta oynanan maçı Lyon 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Benrahma, 88. dakikada Georges Mikautadze kaydetti. Aulnoye'nin tek golü 90+4. dakikada Koubemba'dan geldi.

Galatasaray'ın gündeminde de yer alan Mikautadze, maça yedek kulübesinde başladı ve 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Lyon, Fransa Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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