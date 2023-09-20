Miha Zajc için İsmail Kartal'dan karar

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Antalya maçında kırmızı kart cezalısı olan İsmail Yüksek'in yerine 6 numarada Miha Zajc'ı oynatmıştı. Sloven oyuncu, teknik heyetin beklediği katkıyı sağlayamadı.
BUNDAN SONRA 6 NO'DA OYNAMAYACAK
Yaptığı hatalar sonrasında İsmail Kartal, Zajc'ı bir daha mecbur kalınmadıkça 6 numarada oynatmama kararı aldı. İsmail Kartal, yeni bir çözüm üretmek için çalışmalarına başladı.
CRESPO YA DA FRED
Tecrübeli çalıştırıcı, bundan böyle bu mevkide İsmail Yüksek'in olmaması halinde Miguel Crespo ile Fred'den birini oynatacak. İsmail Kartal, zorlu periyotta sık sık rotasyon yapacağı için iki oyuncuyu da bu bölgede bazı idmanlarda denedi.
BUNDAN SONRA 6 NO'DA OYNAMAYACAK
Yaptığı hatalar sonrasında İsmail Kartal, Zajc'ı bir daha mecbur kalınmadıkça 6 numarada oynatmama kararı aldı. İsmail Kartal, yeni bir çözüm üretmek için çalışmalarına başladı.
CRESPO YA DA FRED
Tecrübeli çalıştırıcı, bundan böyle bu mevkide İsmail Yüksek'in olmaması halinde Miguel Crespo ile Fred'den birini oynatacak. İsmail Kartal, zorlu periyotta sık sık rotasyon yapacağı için iki oyuncuyu da bu bölgede bazı idmanlarda denedi.