Miha Zajc için İsmail Kartal'dan karar

Yaz transfer döneminde 6 numara transferi yapmayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, farklı çözümler üzerinde durmuştu. İsmail Kartal, Antalya maçında bekleneni veremeyen Zajc'ı mecbur kalmadıkça o pozisyonda oynatmama kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Miha Zajc için İsmail Kartal'dan karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2023 11:06
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Antalya maçında kırmızı kart cezalısı olan İsmail Yüksek'in yerine 6 numarada Miha Zajc'ı oynatmıştı. Sloven oyuncu, teknik heyetin beklediği katkıyı sağlayamadı.

BUNDAN SONRA 6 NO'DA OYNAMAYACAK

Yaptığı hatalar sonrasında İsmail Kartal, Zajc'ı bir daha mecbur kalınmadıkça 6 numarada oynatmama kararı aldı. İsmail Kartal, yeni bir çözüm üretmek için çalışmalarına başladı.

CRESPO YA DA FRED

Tecrübeli çalıştırıcı, bundan böyle bu mevkide İsmail Yüksek'in olmaması halinde Miguel Crespo ile Fred'den birini oynatacak. İsmail Kartal, zorlu periyotta sık sık rotasyon yapacağı için iki oyuncuyu da bu bölgede bazı idmanlarda denedi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery