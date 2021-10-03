Miha Zajc: "Araya lider girmek güzel"

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından Miha Zajc konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; aabsport
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Miha Zajc: 'Araya lider girmek güzel'
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03 Ekim 2021 18:41
Fenerbahçe'de Miha Zajc, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Lider oldukları için mutlu olduğunu söyleyen Zajc, "Zor bir maç oldu ama iyi oynadık. İkinci yarı bazı anlarda zorluklar yaşadık. Sonuç olarak kazanmak önemli ve değerli. Milli araya lider girmek güzel. Takım olarak sezona iyi başladık. İyi gidiyoruz ve formdayız. Kaliteli bir takımız. Umarım böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.


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