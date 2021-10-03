Miguel Crespo: "Performansım artarak devam ediyor"

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın sonrasında Miguel Crespo konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Miguel Crespo: 'Performansım artarak devam ediyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2021 18:51
Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Her geçen gün daha iyi olduğunu söyleyen Crespo, "İlk 11'de maça başlamak benim için çok özeldi. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bugün en önemlisi 3 puan almaktı. Performansım yükselerek devam ediyor, daha da iyi olmak istiyorum. Maç maç takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.