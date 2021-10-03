Miguel Crespo: 'Performansım artarak devam ediyor'

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Her geçen gün daha iyi olduğunu söyleyen Crespo, "İlk 11'de maça başlamak benim için çok özeldi. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bugün en önemlisi 3 puan almaktı. Performansım yükselerek devam ediyor, daha da iyi olmak istiyorum. Maç maç takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.



