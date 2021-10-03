Miguel Crespo: 'Performansım artarak devam ediyor'

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Her geçen gün daha iyi olduğunu söyleyen Crespo, "İlk 11'de maça başlamak benim için çok özeldi. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bugün en önemlisi 3 puan almaktı. Performansım yükselerek devam ediyor, daha da iyi olmak istiyorum. Maç maç takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.
Her geçen gün daha iyi olduğunu söyleyen Crespo, "İlk 11'de maça başlamak benim için çok özeldi. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bugün en önemlisi 3 puan almaktı. Performansım yükselerek devam ediyor, daha da iyi olmak istiyorum. Maç maç takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.