Midtjylland, Avrupa Ligi'ne Sturm Graz galibiyetiyle başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland, sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırladı.
MCH Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Midtjylland maçın 7. dakikasında Oliver Christensen'in kendi kalesine golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 88. dakikasında Midtjylland, Aral Şimşir'in asistinde Ousmane Diao'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
Maçta başka gol olmadı ve ev sahibi ekip UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Midtjylland, deplasmanda Nottingham Forest ile oynayacak. Sturm Graz ise sahasında Glasgow Rangers'i ağırlayacak.