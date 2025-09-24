24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
1-141'
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
2-0DA
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-038'
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
2-251'
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-283'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-141'
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
2-0DA
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-1DA
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
0-09'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
0-010'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
0-241'
24 Eylül
Nice-Roma
0-040'
24 Eylül
Freiburg-Basel
1-041'
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
0-037'
24 Eylül
Braga-Feyenoord
0-041'
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
1-239'
24 Eylül
Como-Sassuolo
2-036'

Midtjylland, Avrupa Ligi'ne Sturm Graz galibiyetiyle başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Midtjylland, sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.

calendar 24 Eylül 2025 21:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 21:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Midtjylland, Avrupa Ligi'ne Sturm Graz galibiyetiyle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland, sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırladı.
 
MCH Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
 
Midtjylland maçın 7. dakikasında Oliver Christensen'in kendi kalesine golüyle 1-0 öne geçti.
 
Maçın 88. dakikasında Midtjylland, Aral Şimşir'in asistinde Ousmane Diao'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
 
Maçta başka gol olmadı ve ev sahibi ekip UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
 
Avrupa Ligi'nin sonraki haftasında Midtjylland, deplasmanda Nottingham Forest ile oynayacak. Sturm Graz ise sahasında Glasgow Rangers'i ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.