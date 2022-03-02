Middlesbrough Tottenham'ı eleyerek tur atladı

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Tottenham, deplasmanda Championship ekibi Middlesbrough'a konuk oldu.



Riverside Stadı'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı Middlesbrough uzatmalarda 1-0 kazanarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.



Karşılaşmada Middlesbrough'ya galibiyeti getiren golü 107. dakikada Coburn kaydetti. Middlesbrough, kupada Manchester United'ın ardından Tottenham'ı da eleyerek kupa rüyasını sürdürdü.



Sezon boyunca istikrarsız performansını sürdüren ve son 6 maçta 4. mağlubiyetini alan Tottenham ise FA Cup'tan da elenerek taraftarlarını bir kez daha hüsrana uğrattı.





İLGİLİ VİDEO