Michy Batshuayi'den tarihe geçen gol!

Fenerbahçe'yi, Başakşehir finalinde 46. saniyede öne geçiren Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi'den tarihe geçen gol!
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11 Haziran 2023 21:18
Son güncelleme 11 Haziran 2023 21:20
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe henüz 46. saniyede 1-0 öne geçti. Arda Güler'in pasıyla ceza sahasına giren Michy Batshauyi, kaleciden de sıyrıldı ve takımını öne geçirdi.

Belçikalı yıldız, 46. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golünü attı.

Batshuayi, ayrıca 29. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.

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