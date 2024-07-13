Michy Batshuayi, 40 yıllık aslan gibi!

Galatasaray'ın bu sezonki ilk transferi olan Michy Batshuayi, Avusturya kampının ilk günlerine damgasını vururken, LASK Linz maçıyla da görücüye çıkmış oldu.
Fenerbahçe'den bonservis bedelsiz transfer edilen Belçikalı santrfor, oyun içerisinde çok etkili olsa da gol fırsatlarından yararlanamadı. Ancak Batshuayi'nin isteği, gücü ve adaptasyonu, hocası Okan Buruk'un da yüzünü güldürmüş durumda.
4-4-2 SİNYALLERİ
Tecrübeli çalıştırıcı, tecrübeli oyuncuyu Icardi'nin yedeği olarak değil, ön ikilide kullanmak üzere hazırladığını dile getirdi ve yeni sezonda 4-4-2 oynatacağının sinyallerini verdi.
Fenerbahçe'den bonservis bedelsiz transfer edilen Belçikalı santrfor, oyun içerisinde çok etkili olsa da gol fırsatlarından yararlanamadı. Ancak Batshuayi'nin isteği, gücü ve adaptasyonu, hocası Okan Buruk'un da yüzünü güldürmüş durumda.
4-4-2 SİNYALLERİ
Tecrübeli çalıştırıcı, tecrübeli oyuncuyu Icardi'nin yedeği olarak değil, ön ikilide kullanmak üzere hazırladığını dile getirdi ve yeni sezonda 4-4-2 oynatacağının sinyallerini verdi.