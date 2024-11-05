Michut, Fortuna Sittard'a imza attı

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Adana Demirspor'dan ayrılan Edouard Michut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Michut, Fortuna Sittard'a imza attı
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05 Kasım 2024 15:22
Adana Demirspor'dan ayrılan Edouard Michut'un yeni adresi Hollanda oldu.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Michut'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Michut ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmzasının ardından açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, "Heerenveen maçında stadyumdaydım ve kendimi çok iyi hissettim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor forması altında toplamda 27 maçta sahaya çıkan genç Fransız orta saha oyuncusu 1 gol attı ve 3 asist yaptı.



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