21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Miami'deki Barcelona - Villarreal maçı için flaş karar!

Villarreal ile Barcelona arasındaki lig maçının ABD'nin Miami kentinde oynanması planı belirsizlikler nedeniyle iptal oldu.

Miami'deki Barcelona - Villarreal maçı için flaş karar!
İspanyol ekipleri Villarreal ile Barcelona arasındaki lig maçının ABD'nin Miami kentinde oynanması planı belirsizlikler nedeniyle iptal edildi.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, "LaLiga, İspanyol futbolunun uluslararası genişlemesi için tarihi ve eşi benzeri görülmemiş bir fırsatı temsil eden bu projenin hayata geçirilemeyecek olmasından dolayı derin üzüntü duymaktadır." denildi.

Organizatör Relevent Sports ise etkinliği düzenlemek için yeterli zaman kalmadığını ve maç onaylanmadan bilet satışına başlamanın sorumsuzluk olacağını belirtti.

UEFA, kısa bir süre önce lig maçlarının yurt dışında oynamasına "istisnai" olarak onay vermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
