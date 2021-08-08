Metz - Lille maçı canlı izle, canlı oyna

Metz ile Lille Fransa Ligi'nin açılış haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede Metz'in kazanmasına 4,20'lik oran belirlenirken Lille'in galibiyetine 1,58 ve beraberliğe ise 2,95'lik oran açıklandı. Maçta 2,5 ÜST oranı 1,96, 2,5 ALT oranı ise 1,51'den duyuruldu.
METZ - LILLE TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Metz ile Lille'in karşı karşıya geleceği maçta ilk golü Metz'in atmasına 2,44 oran verildi. Lille'inb ilk golü atmasına 1,45 oran belirlenirken Gol olmaz seçeneğinden 6,60'lik oran çıktı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Metz - Lille maçında Karşılıklı gol olmasına 1,91 oran açıklandı, Karşılıklı gol olmaz seçeneği ise 1,54 olarak bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede Metz'in kazanmasına 4,20'lik oran belirlenirken Lille'in galibiyetine 1,58 ve beraberliğe ise 2,95'lik oran açıklandı. Maçta 2,5 ÜST oranı 1,96, 2,5 ALT oranı ise 1,51'den duyuruldu.
METZ - LILLE TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Metz ile Lille'in karşı karşıya geleceği maçta ilk golü Metz'in atmasına 2,44 oran verildi. Lille'inb ilk golü atmasına 1,45 oran belirlenirken Gol olmaz seçeneğinden 6,60'lik oran çıktı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Metz - Lille maçında Karşılıklı gol olmasına 1,91 oran açıklandı, Karşılıklı gol olmaz seçeneği ise 1,54 olarak bültende yer aldı.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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