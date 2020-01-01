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Metta: "Spor tarihinin en zorlu finallerini izliyoruz!"

Eski NBA yıldızı Metta Sandiford-Artest (eski adıyla Metta World Peace ve Ron Artest), bu yılki NBA Finalleri serisini herhangi bir spor tarihindeki en zorlu final serisi olarak adlandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Metta Sandiford-Artest (eski adıyla Metta World Peace ve Ron Artest), bu yılki NBA Finalleri serisini herhangi bir spor tarihindeki en zorlu final serisi olarak adlandırdı.

Lakers'ın Miami Heat'i 102-96'lık bir skorla yenerek seride 3-1 öne geçtiği 4. maçtan hemen sonra, eski Lakers oyuncusu 2020 NBA finalleri hakkında Twitter'da görüşlerini dile getirdi:

"Bu NBA finalleri kesinlikle herhangi bir sporun tarihindeki en zorlu finaller. Bubble'da yer alındığından ötürü zihinsel ve fiziksel olarak ne kadar yorucu olduğunu düşününce, bu gerçekten şimdiye kadar gördüğüm en büyük finallerden biri."

Santiford-Artest ayrıca Lakers koçu Frank Vogel'ın Dwight Howard'ı başlangıç kadrosuna alma kararını da takdir etti:

"Koç Vogel, Dwight'a başlangıç kadrosuna alıp biraz spot ışığı vererek harika bir iş çıkardı. LA, Dwight'ın buradaki ilk döneminde üzerine çok gitmiştik. Bir sırt ameliyatı geçirmiş olmasına rağmen ona kötü davranmıştık. Sırtından bir softbol topu büyüklüğünde disk aldırmıştı. Neyse. Bu onun mirasını pekiştirmek için harika."


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