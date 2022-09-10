Metin Diyadin'den hakem tepkisi!

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.



Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bütün oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Maçın ilk yarısında üç tane net pozisyonumuz var, rakibin hemen hemen pozisyonu dahi yokken, ancak böyle pozisyonlar biraz tecrübe gerektiriyor değerlendirme yönünde." diye konuştu.



İkinci yarı talihsiz bir şekilde on kişi kaldıklarını hatırlatan Diyadin, "Geri düşmemize rağmen iyi bir mücadeleyle golü de bulduk. Maalesef son dakikada yediğimiz gol ile de mağlup olduk." dedi.



Hakemin yönetiminden memnun olmadıklarını vurgulayan Diyadin, "Maçın hakemine gelince Ömer Faruk Turtay, geçen yıl benim burada yönettiğim maçtan sonra 5 maç ceza aldık. Hem transfer yasağı ile hem kadro ile uğraşacağız bir de gelen hakemlerin verdiği kararlar ile sonuç belli olacak. Bunun altından bu çocukların mücadelesi için nasıl bir cevap çıkacak. MHK böyle şeylerde bakacak, 'hakemler hangi maçlarda nasıl yönetim yapmış, hangi maçlarda ne olmuş' diye. Cezaya girmemek için daha fazlasını konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.



Diyadin, "Transfer dönemi de bitti, her eksildiğimizde hamle şansımız da gitgide azalıyor, sarı kartlar da ilerledikçe birikecek, bunun altından kalkmak kolay değil. Bu mücadeleyi vereceğiz, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.





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