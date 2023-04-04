Messi, Paris'ten ayrılıyor!

Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile yollarını sezon sonunda ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Messi, Paris'ten ayrılıyor!
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04 Nisan 2023 17:08
Lionel Messi ile Paris Saint-Germain arasında birliktelik sona eriyor.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre; Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, ayrılık kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli efsane, kariyerine Paris'te devam etmeyecek.

PSG'nin halihazıda Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak zorunda olduğu ve bu nedenle Messi'ye bol sıfırlı bir sözleşme önerilemeyeceği de belirtildi.

THIERRY HENRY: "BARÇA'YA DÖNMEK ZORUNDA"

Leo Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Thierry Henry, "Parc des Princes'te Messi'nin ıslıklanmasını duymak utanç verici. 13 gol ve 13 asistle takımın en iyilerinden biri olan Messi'yi ıslıklayamazsınız." dedi.

Henry, "Bu söyleyeceklerim bilgi değil ama bir dilek. Barcelona'ya geri dönmeli. Çünkü, olması gerektiği gibi ayrılmadı. Vedasındaki gözyaşları bize bunu gösteriyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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