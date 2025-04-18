Messi'den MLS'e transfer kuralı değişikliği önerisi

Lionel Messi, Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Messi'den MLS'e transfer kuralı değişikliği önerisi
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18 Nisan 2025 14:47
Son güncelleme 18 Nisan 2025 14:58
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldızı Lionel Messi, "Yabancı oyuncular MLS'i daha güçlü yapıyor." dedi.

Messi, Simplemente Futbol isimli YouTube kanalına verdiği röportajda, Amerikan 1. Futbol Ligi'nde kulüplerin genç ve yabancı oyuncularla anlaştıkça ligin seviyesinin yükseldiğini söyledi.

2023 yazındaki transferinden bu yana en rekabetçi sezonu yaşadıklarını belirten Messi, şu ifadeleri kullandı:

"MLS çok fiziksel bir lig ve birçok genç oyuncu, fiziksel özellikleriyle eksiklerini telafi ediyor. Öyle görünmeyebilir ama takımlar çok koşuyor. Özellikle son dakikalarda açık alanların sıkça oluştuğu maçlar izliyoruz. Bence takımlar her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu sezon, birçok takım kadrosuna yabancı oyuncular katarak güçlendi."

Bu sezon eski Barcelona takım arkadaşları Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile aynı takımda oynama fırsatı bulan Messi, MLS'in transfer kısıtlamalarını esnetmesi halinde ligin seviyesinin daha da yükseleceğini savundu.

MLS'te oynamaktan memnun olduğunu da vurgulayan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, "Gerçek şu ki burada olmayı seviyorum. Gerçi çok fazla seyahat etmem gerekiyor ama keyif alınacak bir lig." değerlendirmesinde bulundu.

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