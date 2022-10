Mert Matic: 'Rüyamız Şampiyonlar Ligi'

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Mert Matic, lig ve kupada şampiyon olmak istediklerini, Şampiyonlar Ligi'nde ise hayallerinin süper final olduğunu söyledi.



TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMASI



Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Matic, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un teklifiyle Türkiye'de kariyerini sürdürmeye karar verdiğini, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan gelen öneriyi de kabul ederek Türk statüsünde oynamaya başladığını ve milli takım forması giydiğini anlattı.



Halkbank'a transfer olarak hayallerinden birini gerçekleştirdiğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de şampiyonluk yaşamadan Avrupa'da bir takıma gitmeyeceğini dile getirdi.



"BURADAKİ YAPI HER YERDE YOK"



Takımıyla ilgili görüşlerini paylaşan Mert, "Halkbank, tarihi, vizyonu, kulüp yapısı, camiası, taraftarı, saygınlığı ile Avrupa'nın en iyileri arasında. Buradaki profesyonel yapıyı Avrupa'nın her kulübünde bulamazsınız. Zaten beğeniyordum, içine girdikten sonra bir kez daha tanık oldum." dedi.



GELECEK ADINA ÜMİTLİ



Milli orta oyuncu, Türkiye'de ortaya konan her şeyi kazanmak istediklerini, bu hedefleri kazanacaklarına inandığını belirterek, şöyle devam etti:



"Potansiyeli yüksek, kaliteli bir takımız. Ama bu asla yetmez. Çok, daha çok çalışmamız gerekiyor. Unutulmamalı ki, yeni bir takımız, fazlaca transfer var. 14 kişilik bir oyuncu grubuyuz. Herkes sezon başındakinin üzerine en az yüzde bir koysa, yüzde 14 gelişmiş oluruz. Elbette, bir usta olarak gördüğüm Taner hocamız bunun ayarlamasını yapıyor. Bir rüyamız var; Şampiyonlar Ligi'nde finalin ışıkları altında sahaya çıkmak. Bunların hepsi bizim çalışarak gelişmemize bağlı. Sezon uzun bir maraton, 100 metre yarışı değil. Sabırlı olmalıyız."



Alınan her galibiyetin özgüvenlerini artırdığını ifade eden Mert Matic, "Örneğin Galatasaray maçını 3-2 oynadık. Maçın hiçbir anında kaybedeceğimizi düşünmedim. Kaybetmedikçe bu duygu pekişecektir." ifadelerini kullandı.



"HARİKA BİR JENERASYON YAKALANDI"



Mert, Türk voleybolunun geleceği hakkında ise "Bence Türk erkek voleybolunun geleceği parlak. Harika bir jenerasyon yakalandı, yetenekli gençlerimiz var. İki Efe, Mirza ve en büyük yıldızımız Adis gibi. Bu arkadaşlar Türk erkek voleybolunu çok iyi noktalara taşıma potansiyeline sahip, yeter ki bu fırsatı değerlendirelim. Son dünya ve Avrupa şampiyonu İtalya sadece gençleri oynatarak büyük risk aldı ama gelecek 25 yılını kurtardı." görüşlerine yer verdi.





