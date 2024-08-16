Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım!

Olaylı derbi sonrası hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2024 16:56
Son güncelleme 16 Ağustos 2024 17:00
Olaylı derbide yaşananlar sonrası hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli futbolcu, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği bir görseli paylaştı.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM


NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'inin geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü eski doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 5 şüphelinin, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery