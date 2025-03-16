Mert Hakan Yandaş: 'Camiamızdan özür dilerim'

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mert Hakan Yandaş, açıklamasında Fenerbahçe camiasından özür diledi.
Mert Hakan Yandaş, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" dedi.
Mert Hakan Yandaş, açıklamasında Fenerbahçe camiasından özür diledi.
Mert Hakan Yandaş, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" dedi.