Mert Hakan Yandaş: "Camiamızdan özür dilerim"

Mert Hakan Yandaş, Samsunspor maçının ardından, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş: 'Camiamızdan özür dilerim'
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16 Mart 2025 23:00
Son güncelleme 16 Mart 2025 23:01
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş, açıklamasında Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Mert Hakan Yandaş, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" dedi.

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