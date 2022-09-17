Mert Günok'tan 'Hazırım' mesajı
Kartal'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, yaptığı açıklamayla hazır olduğunu belirtti.
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17 Eylül 2022 14:10
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