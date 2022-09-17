Mert Günok'tan 'Hazırım' mesajı

Kartal'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, yaptığı açıklamayla hazır olduğunu belirtti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mert Günok'tan 'Hazırım' mesajı
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17 Eylül 2022 14:10
Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla hazır olduğunu belirtti.

Antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan deneyimli kaleci altına "Hazırım" anlamına gelen emojiler koydu.

Taraftarlar da onu yeniden sahalarda görmek istediklerini belirttiler. 

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