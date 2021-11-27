Mert Günok sezonu kapattı!

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Giresunspor'a karşı 4-0 kaybettikleri maçın 4. golünden önce sakatlanandı ve sezonu kapattı.
Giresunspor kontratağında pozisyon almaya çalışırken çime ters basan ve dizi dönen Mert Günok, yerde kaldı. Sedyeyle kenara gelen Mert Günok acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok'un sezonu kapattığı öğrenildi.
Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.
Giresunspor kontratağında pozisyon almaya çalışırken çime ters basan ve dizi dönen Mert Günok, yerde kaldı. Sedyeyle kenara gelen Mert Günok acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok'un sezonu kapattığı öğrenildi.
Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.