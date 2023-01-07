Mert Günok: 'Benim için güzel bir maçtı'

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç çıkardığını söyleyen Günok, "Benim adıma güzel bir maç oldu. Gol yemeden bitirmek isterdim her kaleci gibi. İkinci yarı bir gol yedik. Maç içinde düzeltmemiz gereken yerler var. Bir an oyun çok gitgele döndü. Sakin kalıp topa sahip olmalıydık. En önemlisi 3 puandı. Eksiklerimizi giderip şampiyonluk yolunda daha iyi maçlar çıkaracağız." dedi.



Kaleden çıkışları hakkında konuşan tecrübeli kaleci, "Biz bu oyunu iç sahada önde oynuyoruz. Hocamız kalecilerden bir libero gibi arkaya atılan toplara çıkmasını istiyor. Ben de bu yönde çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.





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