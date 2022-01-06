Mersin Yenişehir, Elazığ'ı farklı geçti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı.
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 81-53 kazandı.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Abdullah İlik, Sibel Koç
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 13, Pulliam 7, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın 3, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 18
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Zellous 23, Feride Şevval Akalan 5, Melise Talay 3, Yeliz Doğan 2, Fatmanur Karakaş 7, Sinem Ataş 2, Holingsvorth 7, Fagbenle 4, Turner 13, Esra Ural Topuz 5, Thomas 5
1. Periyot: 16-24
Devre: 30-55
3. Periyot: 35-75
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 81-53 kazandı.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Abdullah İlik, Sibel Koç
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 13, Pulliam 7, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın 3, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 18
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Zellous 23, Feride Şevval Akalan 5, Melise Talay 3, Yeliz Doğan 2, Fatmanur Karakaş 7, Sinem Ataş 2, Holingsvorth 7, Fagbenle 4, Turner 13, Esra Ural Topuz 5, Thomas 5
1. Periyot: 16-24
Devre: 30-55
3. Periyot: 35-75