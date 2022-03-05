Mersin Yenişehir'den Hatayspor'a 30 sayı fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 92-62 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Tolga Edis, Benhür İrcel, Berk Kurtulmuş
Hatayspor: Wiley 25, Büşra Akbaş 12, Bahar Çağlar Ökten 15, Louka 6, Nisa Kasacı, Jones 4, Elif Emirtekin, Simge Şeker
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Şevval Akalan, Melis Talay 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 5, Sinem Ataş 2, Holingsvorth 4, Hayes 27, Boner 22, Esra Ural Topuz 14, Thomas 10, Baric 5
1. Periyot: 15-25
Devre: 34-44
3. Periyot: 45-71
Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 92-62 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Tolga Edis, Benhür İrcel, Berk Kurtulmuş
Hatayspor: Wiley 25, Büşra Akbaş 12, Bahar Çağlar Ökten 15, Louka 6, Nisa Kasacı, Jones 4, Elif Emirtekin, Simge Şeker
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Şevval Akalan, Melis Talay 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 5, Sinem Ataş 2, Holingsvorth 4, Hayes 27, Boner 22, Esra Ural Topuz 14, Thomas 10, Baric 5
1. Periyot: 15-25
Devre: 34-44
3. Periyot: 45-71