Mersin Yenişehir'den Hatayspor'a 30 sayı fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Hatayspor'u 92-62 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir'den Hatayspor'a 30 sayı fark!
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05 Mart 2022 16:42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 92-62 kazandı.

Salon: Antakya

Hakemler: Tolga Edis, Benhür İrcel, Berk Kurtulmuş

Hatayspor: Wiley 25, Büşra Akbaş 12, Bahar Çağlar Ökten 15, Louka 6, Nisa Kasacı, Jones 4, Elif Emirtekin, Simge Şeker

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Şevval Akalan, Melis Talay 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 5, Sinem Ataş 2, Holingsvorth 4, Hayes 27, Boner 22, Esra Ural Topuz 14, Thomas 10, Baric 5

1. Periyot: 15-25

Devre: 34-44

3. Periyot: 45-71

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