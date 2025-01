Mersin Spor'da hedef Bahçeşehir Koleji

Mersin Spor Kulübü (MSK), bu hafta sonu oynayacağı önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Takımın motivasyonunun oldukça yüksek olduğu gözlemlenen antrenmanlarda Başantrenör Can Sevim idaresindeki teknik kadronun hücum ve savunma taktiklerine odaklanan oyuncular, Mersinli taraftarlardan maç süresince tam destek beklediklerini söylediler.



Karşılaşmanın oynanacağı Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların isabet yüzdesini artırmaya yönelik şut çalışmaları ve hızlı hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Teknik ekip, Bahçeşehir'in güçlü yönlerine karşı etkili savunma stratejileri geliştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Takımın, sahaya hem fiziksel hem de mental olarak hazır bir şekilde çıkması hedefleniyor.



MSK Başantrenörü Can Sevim maçın oldukça kritik olduğunu ve Türkiye Kupası için bir eşik niteliği taşıdığını ifade ederek, "Bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşma. Özellikle Türkiye Kupası'na girme açısından bu galibiyetin çok değerli olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden öncelikli hedefimiz tabi ilk yarıyı Türkiye Kupası'nda yer alarak tamamlamak sonrasında da play-off hedefimiz var. Bu açıdan evimizde oynayacağımız karşılaşmaya da çok önem veriyoruz" dedi.



Sevim, taraftarların desteğinin önemli olduğunu ve oyuncuları motive ettiğini belirterek, "Çok güzel bir taraftarımız var. Bizi destekledikleri zaman gerçekten itici güç oluyorlar. Sahada bizimle beraber o enerjiyi onların da vermesini istiyoruz. Her zaman bize enerjik, agresif bir şekilde desteklesinler" ifadeleriyle taraftarlara da çağrıda bulundu. Carettalar'ın, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacağı zorlu mücadele 12 Ocak Pazar günü saat 13:00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.