Haber Tarihi: 28 Temmuz 2025 13:11 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 15:02

İphone 11 Su Geçirir Mi, Suya Dayanıklı Mı?

iphone 11 su geçirir mi, suya dayanıklı mı?... Geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sürülen iPhone modellerinden birini kullanan pek çok kişi, iPhone 11 serisi su geçirir mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Peki, İphone 11 pro max su geçirir mi, suya dayanıklı mı 2023?

İphone 11 Su Geçirir Mi, Suya Dayanıklı Mı?
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iPhone 11, iPhone 11 Plus, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max dahil olmak üzere dört farklı modelden oluşan iPhone 11 serisi 2022 yılında satışa sunuldu. Piyasaya sürüldüğü dönemde önemli bir başarının altına imza atan cihazlar, günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.
iPhone 11 su geçiriyor mu sorusunun cevabı, pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Bu yazıda geçtiğimiz yıl çıkan ve yoğun ilgiyle karşılaşan iPhone modellerinin su geçirip geçirmediğini açıkladık.

iPhone 11 Serisi Su Geçirir mi?

Güçlü donanım bileşenleri ile dikkat çeken iPhone modellerinin suya karşı dayanıklı olup olmadığı oldukça merak ediliyor. iPhone 11, iPhone 11 Plus, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli modellerde IP68 sertifikası yer alıyor.

Suya karşı dayanıklı olmayan akıllı telefonlar su ile temas etmesi hâlinde ses gelmeme, görüşme sırasında sesin gitmemesi ve hatta çalışmama gibi çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilir. IP68 sertifikası, iPhone 11 serisinde modellerinde söz konusu sorunların yaşanmasını önlüyor.

IP68 sertifikasının telefonları su geçirmez yapmadığını, yalnızca suya karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklılık sağladığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle cihazınızı bilerek suya daldırmamanız gerekiyor. Ayrıca saunada ya da buhar odasında yer almak da cihazda sıvı hasarı meydana gelmesine sebep olabilir.

iPhone 11 Suya Dayanıklı mı?

Çok şık bir tasarıma sahip ve 172 gram ağırlığındaki iPhone 11 modelinde IP68 sertifikası yer alıyor. Cihazda yer alan bu sertifika, 6 metre derinliğindeki suda 30 dakika boyunca suya karşı dayanıklılık sağlıyor.

iPhone 11 Plus Suya Dayanıklı mı?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 11 Plus'ta da tıpkı iPhone 11 modelinde olduğu gibi IP68 sertifikası bulunuyor. 203 gram ağırlığındaki iPhone modeli, 6 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suda kalabiliyor.

iPhone 11 Pro Suya Dayanıklı mı?

Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan iPhone 11 Pro isimli akıllı telefon modelinde de tıpkı serinin diğer modellerinde olduğu gibi IP68 sertifikası bulunuyor. Cihaz, söz konusu sertifika sayesinde 6 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklılık sağlayabiliyor.


iPhone 11 Pro Max Suya Dayanıklı mı?
Sahip olduğu 4323 mAh batarya kapasitesi, gelişmiş kamera özellikleri ve ekran boyutuyla dikkat çeken iPhone 11 Pro Max modeli de sahip olduğu sertifika sayesinde suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Telefon, 6 metreye derinliğe kadar 30 dakika boyunca suda kalabiliyor.

 

 

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