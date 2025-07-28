Haber Tarihi: 28 Temmuz 2025 15:29 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 15:29

Chobani nedir, ne demek? Chobani anlamı nedir?

Chobani, sosyal medya kullanıcıları ve Fenerbahçeli futbol severler tarafından merak edilen ve araştırılan şirketler arasında yer almaya başladı. ABD'li gıda şirketi Chobani ile yapılan stadyum isim ve Avrupa forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının ardından Fenerbahçe'nin stadının yeni ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi oldu. Peki, Chobani nedir, ne demek?

Chobani nedir, ne demek? Chobani anlamı nedir?
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Chobani, süzme yoğurt konusunda uzmanlaşmış Amerikalı bir gıda şirketidir. Şirket, 2005 yılında Hamdi Ulukaya tarafından kurulmuştur. Chobani, geleneksel yoğurttan daha yüksek protein içeriğine sahip kalın kıvamlı Yunan yoğurdu (Greek yogurt) satmaktadır ve bu yoğurt türünü Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerleştiren başlıca markalardan biridir.

Şirket ayrıca, süt içermeyen vegan yoğurt ve yulaf sütü gibi bitki bazlı ürünlere de yönelmiştir. Chobani; çeşitli Yunan yoğurtları, yulaf bazlı içecekler ve atıştırmalıklar üretmektedir.

Chobani'nin ABD'deki yoğurt pazarındaki payı, 2007 yılında %1'in altındayken 2021 itibarıyla %20'nin üzerine çıkmıştır. Şirket, ABD'deki en çok satan Yunan yoğurdu markasıdır ve dünyanın en büyük yoğurt üretim tesisini işletmektedir.

Nisan 2016'da Chobani, çalışanlarına şirket hisselerinin %10'unu devredeceğini duyurmuştur.

Aralık 2023'te ise Chobani, soğuk kahve pazarına adım atarak La Colombe Coffee Roasters şirketini 900 milyon dolara satın almıştır.
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