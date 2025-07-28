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Halkbank Voleybol Takımı, Tsvetan Sokolov'u kadrosuna kattı

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Bulgar yıldız pasör çaprazı Tsvetan Sokolov ile yeniden sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki tecrübeli voleybolcu, 2014-2016 yıllarında da Halkbank forması giymiş ve birçok kupa kazanmıştı.

calendar 28 Temmuz 2025 15:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank Voleybol Takımı, Tsvetan Sokolov'u kadrosuna kattı
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Bulgar pasör çaprazı Tsvetan Sokolov ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki Sokolov, 9 yıl sonra yeniden Halkbank forması giyecek.

Halkbank'ta oynadığı 2014-2016 yılları arasında Türkiye ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Sokolov, kariyerinde Marek Union-Ivkoni, Trentino Volley, Cucine Lube Civitanova, Zenit Kazan ve Dinamo Moskova kulüpleri için de ter döktü.

Bulgar voleybolcu, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3'er kez kupa sevinci yaşadı.

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