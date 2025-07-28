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Başakşehir'de Cherno More hazırlıkları

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Cherno More'yi kendi evinde ağırlayacak Başakşehir FK, hazırlıklarını sürdürüyor.

calendar 28 Temmuz 2025 22:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Başakşehir'de Cherno More hazırlıkları
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Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-laciverti ekip, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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