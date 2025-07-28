Eyüpspor'dan Derrick Köhn'e ilgi!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Eyüpspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibinin, son olarak Galatasaray forması giyen Derrick Köhn ile ilgilendiği öğrenildi.
EYÜPSPOR'DAN KÖHN'E İLGİ
TRT Spor'da yer alan habere göre, Eyüpspor, Galatasaray'a kiralıktan geri dönen Derrick Köhn ile ilgileniyor. Ayrıca haberde Alman futbolcunun geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'in de transfer listesinde yer aldığı belirtildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda hem Galatasaray hem de Werder Bremen'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist kaydetti.
EYÜPSPOR'DAN KÖHN'E İLGİ
TRT Spor'da yer alan habere göre, Eyüpspor, Galatasaray'a kiralıktan geri dönen Derrick Köhn ile ilgileniyor. Ayrıca haberde Alman futbolcunun geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'in de transfer listesinde yer aldığı belirtildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda hem Galatasaray hem de Werder Bremen'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist kaydetti.