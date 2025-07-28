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Eyüpspor'dan Derrick Köhn'e ilgi!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray forması giyen sol bek Derrick Köhn ile ilgileniyor.

calendar 28 Temmuz 2025 14:42
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'dan Derrick Köhn'e ilgi!
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Eyüpspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibinin, son olarak Galatasaray forması giyen Derrick Köhn ile ilgilendiği öğrenildi.

EYÜPSPOR'DAN KÖHN'E İLGİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, Eyüpspor, Galatasaray'a kiralıktan geri dönen Derrick Köhn ile ilgileniyor. Ayrıca haberde Alman futbolcunun geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'in de transfer listesinde yer aldığı belirtildi. 

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda hem Galatasaray hem de Werder Bremen'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist kaydetti.
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