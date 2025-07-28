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Beşiktaş'ta Keny Arroyo krizi

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği Keny Arroyo, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarını sildi ve yeni açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Temmuz 2025 14:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Keny Arroyo krizi
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonda kadroya katılan Keny Arroyo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Keny Arroyo, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ile ilgili olan tüm paylaşımlarını silmişti

İSTEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI
 
Beşiktaş forması ile geride kalan sezonun ikinci yarısında yalnızca 12 kez maça çıkan Arroyo, 2 defa rakip fileleri sarstı.

NUMARASINI ORKUN'A VERDİ

Orkun Kökçü'nün Benfica'dan transfer edilmesi ile birlikte Keny Arroyo 10 numaralı formasını Orkun Kökçü'ye vermişti. Kulüpten kendisinin 11 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı.

"BELKİ HAYATIMIZ DEĞİŞİR"

Beşiktaş ile ilgili paylaşımları silmenin yanı sıra Keny Arroyo yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında "Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir..." sözlerini kullanan Arroyo taraftarda merak uyandırdı.
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