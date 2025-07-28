Beşiktaş'ta Keny Arroyo krizi

İSTEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI

Beşiktaş forması ile geride kalan sezonun ikinci yarısında yalnızca 12 kez maça çıkan Arroyo, 2 defa rakip fileleri sarstı.

NUMARASINI ORKUN'A VERDİ

"BELKİ HAYATIMIZ DEĞİŞİR"

Paylaşımında "Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir..." sözlerini kullanan Arroyo taraftarda merak uyandırdı.

Keny Arroyo, Instagram'daki tüm Beşiktaş paylaşımlarını sildi ve daha sonra bu paylaşımı yaptı:



"Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir..." pic.twitter.com/1xlldY2i4l



— Sporx (@sporx) July 28, 2025