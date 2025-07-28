28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
6-2
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
2-2
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
1-090'
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
6-0
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-0
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
2-4
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
2-1
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
1-2
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
3-0
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
4-3

Beşiktaş'ta ayrılık: Kerem Atakan Kesgin

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesini feshetti. Oyuncu, Sivasspor ile anlaşma sağladı.

calendar 28 Temmuz 2025 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 23:40
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık: Kerem Atakan Kesgin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosunda düşünülmeye Kerem Atakan Kesgin, eski kulübüne geri dönebilir.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesini feshetti. Kesgin, Sivasspor ile anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Göztepe'den Sivasspor'a transfer olmuştu.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bandırmaspor'da kiralık geçiren Kesgin, burada 15 maçta görev aldı ve 2 asistlik katkı üretti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.