Beşiktaş'ta ayrılık: Kerem Atakan Kesgin

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosunda düşünülmeye Kerem Atakan Kesgin, eski kulübüne geri dönebilir.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesini feshetti. Kesgin, Sivasspor ile anlaşmaya vardı.
24 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Göztepe'den Sivasspor'a transfer olmuştu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bandırmaspor'da kiralık geçiren Kesgin, burada 15 maçta görev aldı ve 2 asistlik katkı üretti.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesini feshetti. Kesgin, Sivasspor ile anlaşmaya vardı.
24 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Göztepe'den Sivasspor'a transfer olmuştu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bandırmaspor'da kiralık geçiren Kesgin, burada 15 maçta görev aldı ve 2 asistlik katkı üretti.