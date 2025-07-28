Tagliafico, Lyon'da kalıyor!

Son dönemlerde mali krizler ile boğuşan Fransız ekibi Lyon, Arjantinli oyuncusunu kadrosunda tutmayı başardı.L'Equipe'nin aktardığı bilgilere göre; 32 yaşındaki sol bek Nicolas Tagliafico, Fransız temsilcisi Lyon ile 2+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak.Avrupa'dan cazip teklifler alan sol bek, Lyon ile kariyerine devam etmek için teklifi kabul etti.30 Haziran'da Fransız ekibi ile sözleşmesi sona eren Arjantinli oyuncu, Amsterdam'daki evinde antrenmanlarına devam etti.Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 33 maçta görev alan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.