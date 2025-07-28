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Genç millilerimiz, Sırbistan'a kaybetti

Avrupa Şampiyonası B Ligi'ne hazırlanan Türkiye 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Takımı, dörtlü turnuvanın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 67-50 kaybetti.

calendar 28 Temmuz 2025 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Genç millilerimiz, Sırbistan'a kaybetti
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Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'ne hazırlanan Türkiye, dörtlü turnuvanın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 67-50 kaybetti.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürüyor.

Turnuvadaki üçüncü ve son müsabakada Sırbistan ile karşılaşan milliler, sahadan 67-50 yenik ayrıldı.

Başantrenör Nevriye Yılmaz yönetimindeki genç milliler, turnuvada Yunanistan ve Bulgaristan'ı mağlup etti.

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