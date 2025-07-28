Genç millilerimiz, Sırbistan'a kaybetti

Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'ne hazırlanan Türkiye, dörtlü turnuvanın üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 67-50 kaybetti.



Ay-yıldızlılar, İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürüyor.



Turnuvadaki üçüncü ve son müsabakada Sırbistan ile karşılaşan milliler, sahadan 67-50 yenik ayrıldı.



Başantrenör Nevriye Yılmaz yönetimindeki genç milliler, turnuvada Yunanistan ve Bulgaristan'ı mağlup etti.



