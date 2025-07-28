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28 Temmuz
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 imza!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 8 oyuncusuyla yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

calendar 28 Temmuz 2025 21:07
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 imza!
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Didem Karagenç, Başak Gündoğdu, Ines Maia, Ezgi Çağlar, Meryem Cennet Çal, İlayda Civelek, Kome Fadimatou ve Büşra Kenet ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılarımıza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer almıştı.

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