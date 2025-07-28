Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 imza!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Didem Karagenç, Başak Gündoğdu, Ines Maia, Ezgi Çağlar, Meryem Cennet Çal, İlayda Civelek, Kome Fadimatou ve Büşra Kenet ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılarımıza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer almıştı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Didem Karagenç, Başak Gündoğdu, Ines Maia, Ezgi Çağlar, Meryem Cennet Çal, İlayda Civelek, Kome Fadimatou ve Büşra Kenet ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılarımıza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer almıştı.