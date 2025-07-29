28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
6-2
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
2-2
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
1-0
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
1-168'
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
6-0
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-0
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
2-4
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
2-1
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
1-2
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
3-0
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
4-3

Milli sporcular, Halterde 6 madalya kazandı!

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde milli sporcular, 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

calendar 29 Temmuz 2025 00:43
Haber: AA, Fotoğraf: THF
Milli sporcular, Halterde 6 madalya kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde milli sporcular, 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Madrid'deki şampiyonada erkekler 79 kiloda Yiğithan Eroğlu, koparmada 128, silkmede 149 ve toplamda 277 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Kızlar 58 kiloda Tuğba Kıvrıkoğlu, koparmada 71 kiloyla gümüş, silkmede 95 ve toplamda 166 kiloluk kaldırışlarıyla 2 altın madalya aldı.

Organizasyon 30 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.