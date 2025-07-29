İspanya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde milli sporcular, 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Madrid'deki şampiyonada erkekler 79 kiloda Yiğithan Eroğlu, koparmada 128, silkmede 149 ve toplamda 277 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.
Kızlar 58 kiloda Tuğba Kıvrıkoğlu, koparmada 71 kiloyla gümüş, silkmede 95 ve toplamda 166 kiloluk kaldırışlarıyla 2 altın madalya aldı.
Organizasyon 30 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Madrid'deki şampiyonada erkekler 79 kiloda Yiğithan Eroğlu, koparmada 128, silkmede 149 ve toplamda 277 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.
Kızlar 58 kiloda Tuğba Kıvrıkoğlu, koparmada 71 kiloyla gümüş, silkmede 95 ve toplamda 166 kiloluk kaldırışlarıyla 2 altın madalya aldı.
Organizasyon 30 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.