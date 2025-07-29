Beşiktaş'ta David Jurasek'ten flaş karar!

Beşiktaş'ın kısa süre önce renklerine bağladığı David Jurasek, dikkat çeken bir karara imza attı.
Çek futbolcu, Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla özellikle sosyal medyada eleştiri toplamıştı.
Yaşananların ardından 24 yaşındaki sol bek, Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Jurasek'in bu hamlesi kısa sürede gündem oldu.
ARROYO DA HESABINI KAPATTI
Öte yandan Beşiktaş'ta Keny Arroyo da kısa süre önce Instagram hesabından siyah-beyazlı takıma dair görüntüleri kaldırmıştı.
Çek futbolcu, Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla özellikle sosyal medyada eleştiri toplamıştı.
Yaşananların ardından 24 yaşındaki sol bek, Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Jurasek'in bu hamlesi kısa sürede gündem oldu.
ARROYO DA HESABINI KAPATTI
Öte yandan Beşiktaş'ta Keny Arroyo da kısa süre önce Instagram hesabından siyah-beyazlı takıma dair görüntüleri kaldırmıştı.