Galatasaray, iki isimle nikah tazeledi!





Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Yeni sezon transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray , iç transferde iki isimle anlaşmaya vardı.Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

2023 kış transfer döneminden Sassuolo'dan kiralık gelip daha sonra bonservisiyle birlikte transfer olan Kaan Ayhan, Galatasaray forması ile çıktığı 98 karşılaşmada 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı.Konyaspor ile gösterdiği başarılı performansın ardından 2.8 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakçı, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 126 maçta, 15 gol, 6 asistlik performans sağladı.