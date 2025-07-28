28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
20:00
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
20:00
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
22:00
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
6-0
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
17:00
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
19:00
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
20:00
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
20:00
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
20:00
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
20:00

Galatasaray, iki isimle nikah tazeledi!

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

calendar 28 Temmuz 2025 17:58 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, iki isimle nikah tazeledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, iç transferde iki isimle anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

2023 kış transfer döneminden Sassuolo'dan kiralık gelip daha sonra bonservisiyle birlikte transfer olan Kaan Ayhan, Galatasaray forması ile çıktığı 98 karşılaşmada 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Konyaspor ile gösterdiği başarılı performansın ardından 2.8 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakçı, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 126 maçta, 15 gol, 6 asistlik performans sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.