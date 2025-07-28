Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
6 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, ardından 9 Ağustos Cumartesi günü 21.30'da ise Alanyaspor maçıyla birlikte ligi açacak.
Bu maçtan 3 gün sonra, 12 Ağustos Salı günü ise Feyenoord ile Kadıköy'de karşı karşı gelecek.
Önceki sezonlarda eleme maçları arasında lig maçlarının ertelenmesini örnek gösterecek olan Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının ülke puanı için de önemini vurgulayarak erteleme talep edecek.
6 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, ardından 9 Ağustos Cumartesi günü 21.30'da ise Alanyaspor maçıyla birlikte ligi açacak.
Bu maçtan 3 gün sonra, 12 Ağustos Salı günü ise Feyenoord ile Kadıköy'de karşı karşı gelecek.
Önceki sezonlarda eleme maçları arasında lig maçlarının ertelenmesini örnek gösterecek olan Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının ülke puanı için de önemini vurgulayarak erteleme talep edecek.