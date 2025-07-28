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Eyüpspor'a genç golcü!

Eyüpspor, geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da tamamlayan genç golcü Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 28 Temmuz 2025 18:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor'a genç golcü!
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Yeni sezona Selçuk Şahin ile giriş yapan Eyüpspor, ileri hücum hattına genç oyuncu takviyesi yaptı.

Eyüpspor, geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki santrfor Metehan Altunbaş'ı transfer ettiğini duyurdu.

Transfer hakkında konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Metehan 2003 doğumlu, gelecek vadeden önemli bir oyuncu. Takımımızdaki Türk oyuncu sayısını artırmak adına potansiyelli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. İnşallah faydalı olacak, iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten genç oyuncu, "ikas Eyüpspor'a katıldığım için çok mutluyum. Burada geçireceğim dönemde hem kendimi geliştirmek hem de takımıma katkı sağlamak istiyorum. Yeni bir ortam, yeni hedefler ve benim için önemli bir fırsat. Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım." dedi.

2023 sezonunun yaz transfer döneminde Ankara Demirspor'dan Adanaspor'a transfer olan Altunbaş, turuncu-beyaz forma ile toplam 78 maçta forma şansı bulurken, bu maçlarda ise 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
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