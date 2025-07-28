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28 Temmuz
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Atıcılık milli takımı, Fransa'da 6. oldu!

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda çiftler karışık skeet disiplininde Mustafa Serhat Şahin ve Sena Can'dan oluşan atıcılık milli takımı, 6. oldu.

calendar 28 Temmuz 2025 22:36
Haber: AA
Atıcılık milli takımı, Fransa'da 6. oldu!
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Mustafa Serhat Şahin ve Sena Can'dan oluşan atıcılık milli takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda çiftler karışık skeet disiplininde 6. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Mustafa Serhat ve Sena, Chateauroux kentindeki organizasyonda 139 puanla çiftler karışık skeet finalini 6. tamamladı.

Şampiyonada müsabakalar, 6 Ağustos'ta sona erecek.

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