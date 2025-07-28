28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
20:00
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
20:00
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
22:00
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
12:00
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
17:00
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
19:00
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
20:00
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
20:00
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
20:00
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
20:00

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin tabelaları stada asıldı

Fenerbahçe, Chobani ile yaptığı stat isim sponsorluğu anlaşmasının ardından "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi" tabelalarını stada yerleştirdi. Sarı-lacivertliler bu iş birliğinden yıllık 10 milyon avro gelir elde edecek.

calendar 28 Temmuz 2025 14:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin tabelaları stada asıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı Chobani markasının tabelalarını stadına astı.

Stada asılan yeni tabelalarda 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' yazısı yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı.



Markayla Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için 4 milyon avro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon avro karşılığında anlaşıldığını duyurmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.