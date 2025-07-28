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Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Türkiye 1. oldu!

Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Türkiye, 22'si altın madalya olmak üzere toplam 77 madalya kazanarak ülke sıralamasında zirvede yer aldı.

calendar 28 Temmuz 2025 23:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Türkiye 1. oldu!
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Türkiye, 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda (EPYG 2025) 22'si altın 77 madalyayla ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre İstanbul'da, 33 ülkeden 662 sporcunun katılımıyla düzenlenen EPYG 2025'te kesin sonuçlar belli oldu.

İtirazların değerlendirilmesinin ardından madalya tablosunda Türkiye, 22 altın, 33 gümüş, 22 bronz madalyayla birinciliği elde etti.


Organizasyonu İspanya, 20 altın, 16 gümüş, 19 bronz madalya ile ikinci, Almanya ise 21 altın, 16 gümüş, 11 bronz madalya ile üçüncü tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, kapanış törenindeki konuşmasında, EPYG 2025'nin dostluğun ve dayanışmanın bir örneği olduğunu belirterek "Sizler, sporun birleştirici gücünü, engellerin aşılabileceğini ve hayallerin sınır tanımadığını tüm dünyaya gösterdiniz. Her biriniz, kendi hikayenizle, mücadele azminizle ve örnek davranışlarınızla paralimpik değerlerin en güzel temsilcisi oldunuz. Burada kazanan ya da kaybeden yok; hepimiz birlikte büyüdük, öğrendik ve ilham aldık. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksu, "İstanbul, bu oyunlarla birlikte 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları yolunda çok önemli bir adım attı. Türkiye'nin paralimpik hareketine olan bağlılığı ve vizyonu, bu organizasyonla bir kez daha tüm dünyaya gösterildi." diye konuştu.

 
 
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