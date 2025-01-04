Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

Düşme hattında dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket pazar günüTürk Telekom'u ağırlayacağı sınavda çıkış yapmaya çalışacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom
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04 Ocak 2025 14:43
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 10 mağlubiyet alarak düşme hattında dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket pazar günü Türk Telekom'u ağırlayacağı sınavda çıkış yapmaya çalışacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Türk Telekom ligde bu sezon 4 galibiyet elde etti.
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