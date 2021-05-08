Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket şampiyonluk kupasını aldı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluğunu bitime 1 hafta kala ilan eden ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 30. ve son haftada oynadığı Global Connect Travel Düzce maçında kupasını aldı.



Düzce'de Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu'nda yapılan maçı, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 102-73 kazandı.



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, şampiyonluk kupasını maçın ardından düzenlenen törenle aldı. Büyük mutluluk yaşayan oyuncu ve teknik kadro, şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırdı.



- Şahin Ateşdağlı: "Kupamıza kavuştuk"



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Şahin Ateşdağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok keyifli bir gün yaşadıklarını söyledi.



Emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Ateşdağlı, "Kupamıza kavuştuk. Uzun bir yoldan geldik. Çok değerli bir ligde şampiyonluğa ulaştık. Oyuncularımı, teknik ekibimizi, yönetimimizi canıgönülden kutluyorum. Denizli halkına hayırlı uğurlu olsun bu şampiyonluk. Umarım önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde edebiliriz." diye konuştu.



Takım kaptanı Ümit Senkol ise 15'te 15 yaparak şampiyon olduklarına işaret ederek, "Çok mutluyuz. Bütün sezon bunun için uğraştık. Aslında 2 yıldır uğraşıyoruz. Sonunda hedefimize ulaştık. Kupamızı da aldık. Bundan sonra hedefimiz basketbol ligine iyi bir kadroyla başlamak olacak. Lig bu sene çok kaliteliydi. Herkesin herkesi yendiği bir lig oldu. Bu ligi 15'te 15 yaparak bitirmek bize nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



