Merkezefendi Belediye Basket-Anadolu Efes maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi ile Anadolu Efes arasında 9 Ocak Pazar günü oynanması gereken karşılaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "9 Ocak Pazar oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket karşılaşması, basketbola dönüş protokolünün 12. bölüm müsabakaların ertelenmesi başlıklı maddesine göre, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.



Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saatin federasyon tarafından daha sonra belirleneceği kaydedildi.





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