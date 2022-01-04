Merkezefendi Belediye Basket-Anadolu Efes maçı ertelendi

Yukatel Merkezefendi ile Anadolu Efes arasında 9 Ocak Pazar günü oynanması gereken maç, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi Belediye Basket-Anadolu Efes maçı ertelendi
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04 Ocak 2022 16:44
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi ile Anadolu Efes arasında 9 Ocak Pazar günü oynanması gereken karşılaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "9 Ocak Pazar oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket karşılaşması, basketbola dönüş protokolünün 12. bölüm müsabakaların ertelenmesi başlıklı maddesine göre, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saatin federasyon tarafından daha sonra belirleneceği kaydedildi.


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