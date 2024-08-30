Merih Demiral'dan Fenerbahçe sürprizi

Fenerbahçe alt yapısında yetişen Merih Demiral, sarı-lacivertli takımı izlemek için tribündeki yerini alacak.

Haber; Sporx.com
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Merih Demiral'dan Fenerbahçe sürprizi
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30 Ağustos 2024 11:53
Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen, kariyerini yurt dışında başarılı performansla sürdüren, sarı lacivert renklere duyduğu sevgiyi ve aidiyeti "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı" diyerek ifade eden milli futbolcu Merih Demiral, 30 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda tribünde olacak.

Merih Demiral'ın, 30 Ağustos Cuma akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını tribünden takip edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Merih Demiral'ın aidiyet içeren sözlerinin ardından kendisine anlamlı bir mektup yazdığı ve forma gönderdiği milli oyuncu, mektubu ve formayı hayatı boyunca saklayacağını dile getirerek, "Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe!" diyerek sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu.

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