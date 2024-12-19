Menemen FK lige döndü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'na da veda etti.



1'inci Lig temsilcilerinden MKE Ankaragücü'nü konuk eden İzmir'in sarı-lacivertli ekibi gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 3-2 kaybederek turnuvadan elendi.



Rakibine karşı iyi bir mücadele sergileyen Menemen FK, bu hafta ligde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanına çıkıp devreyi tamamlayacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, oyuncularının MKE Ankaragücü karşısında pozitif bir oyun sergilediğini belirterek, "Kupada yolumuza devam etmek isterdik. Artık tamamen lige odaklanacağız. Son maçlarda kötü sonuçlar aldık. Ancak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçına iyi hazırlanacağız. Kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.