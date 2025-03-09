Menemen FK dört dörtlük!

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattındaki Menemen Futbol Kulübü iç sahada art arda dördüncü galibiyetini Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 gibi farklı sonuçla yenerek aldı.
Ligde son 3 deplasman maçını kazanamayan sarı-lacivertli ekip, evindeki müthiş performansıyla yarıştan kopmadı. Sezonun ilk 8 maçını 7 galibiyet, 1 beraberlikle lider geçtikten sonra düşüş yaşayıp ardından toparlanan Menemen FK, 48 puana ulaştı.
Daha önce 5 yıl görev yaptığı Somaspor'da amatörden çıkardığı futbolcuları vitrine sürerek üst liglere satılmasını sağlayan teknik direktör Burhanettin Basatemür, Menemen'de de fark yarattı. Menemen FK'nın Arnavutköy maçında 19 yaşındaki Emirhan Arkutçu'nun asistinde aynı yaştaki Çağrı Fedai son golü attı.
Ligde son 3 deplasman maçını kazanamayan sarı-lacivertli ekip, evindeki müthiş performansıyla yarıştan kopmadı. Sezonun ilk 8 maçını 7 galibiyet, 1 beraberlikle lider geçtikten sonra düşüş yaşayıp ardından toparlanan Menemen FK, 48 puana ulaştı.
Daha önce 5 yıl görev yaptığı Somaspor'da amatörden çıkardığı futbolcuları vitrine sürerek üst liglere satılmasını sağlayan teknik direktör Burhanettin Basatemür, Menemen'de de fark yarattı. Menemen FK'nın Arnavutköy maçında 19 yaşındaki Emirhan Arkutçu'nun asistinde aynı yaştaki Çağrı Fedai son golü attı.
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