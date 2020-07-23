Melo, CP3 ve Wade'den, "Sosyal Değişim Fonu"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ve emekli Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Sosyal Değişim Fonu'nu başlattı.



Carmelo, Paul ve Wade öncülüğündeki fon, renkli ırk topluluklarını politika çözümleri, toplum temsili ve anlatı değişikliği ile destekleyen kuruluşlara yatırım yapmayı ve yardımcı olmayı hedefliyor.



Üç NBA yıldızı, kendi sosyal medya hesaplarında, işbirliği yapma heyecanlarını dile getirdiler.



Wade:



"Social Change Fund'ı oluşturduğumuz için kardeşlerim Melo ve CP3 ile bir araya gelmekten gurur duyuyoruz. Amacımız, işi yapan kuruluşları savunarak katılım ve başarı için bir yol yaratmaktır. TÜM siyahi hayatlar önemli olana kadar, hiçbir hayat önemli olamaz!"



Paul:



"Social Change Fund'ı oluşturmak için kardeşlerim Dwyane ve Carmelo ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz! Misyonumuz, anlamlı bir değişiklik yaparak siyahi ve kahverengi toplulukların karşılaştığı sosyo-ekonomik adaletsizlik sorunlarını ele almaktır. Daha iyi, daha eşit bir yarın inşa etmeyi dört gözle bekliyorum."



Carmelo:



"Kardeşlerim CP3 ve Dwyane ile Social Change Fund'ı piyasaya sürmekten gurur duyuyoruz. Birlikte, sosyal değişimi etkilemek için çalışan taban örgütlerine yatırım ve destek vereceğiz. Daha fazla bilgi için web sitesmize göz atın."



Melo, Wade ve CP3 ilk kez böyle bir şey için bir araya gelmiyor. 2016 yılında, Banana Boat ekibinin diğer üyesi olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile, ESPYS töreni sırasında konuşmuş ve Black Lives Matter hakkında güçlü bir mesaj vermişlerdi.



